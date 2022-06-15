Сбер запустил льготную ипотеку на возведение частных домов своими силами

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Сбербанк объявил о начале с 15 июня 2022 года приема заявок по льготной ипотеке в рамках программы «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика, то есть самим заемщиком, говорится в сообщении кредитной организации, передает РБК.



Дома по этой программе можно строить на земельном участке, который уже находится в собственности, либо купив участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.



Условия льготной ипотеки для строительства дома собственными силами:

- ставка — 8,3% (при условии страхования жизни);

- размер кредита: 12 млн руб. — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн руб. — для остальных регионов;

- первоначальный взнос — от 15% от общей суммы кредита.



«По оценкам аналитиков рынка, эта мера господдержки позволит дополнительно построить около 1 млн кв. м жилья, это значит, еще несколько тысяч российских семей смогут переехать в собственный дом», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Фото: pxhere



