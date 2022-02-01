СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет

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С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%.

Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 м2 жилья, в ипотеку – 42,2 м2. Как отмечают аналитики СберИндекса, в 2022 году доступность жилья будет расти за счёт опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость.

В целом по стране с января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 м2 в год, а без учета столиц – 4,7 м2. Ситуация в отдельных регионах заметно отклоняется от общего тренда: в девяти регионах доступность выросла на 20 м2 и более, тогда как популярный у россиян Краснодарский край оказался единственным субъектом Федерации, в котором этот показатель сейчас даже ниже, чем пять лет назад.

Между тем в Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет также наметился тренд на улучшение ситуации. Сейчас типичный житель этих макрорегионов может позволить себе приобрести соответственно на 5,2 и 6,7 м2 больше. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25%-33%. В 2015 году доходов хватало на 15 «квадратов». Таким образом семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 м2.