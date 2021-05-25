Сбербанк в Самаре совместно с партнерами установил скамьи из переработанного пластика

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В мае 2021 года в Самаре Сбербанк совместно с «Амградом» провел акцию по раздельному сбору мусора. 60 кг собранного жителями жилого комплекса пластика переработали и изготовили скамью и кашпо для цветов, которые установили в ЖК.

В рамках своей ESG-стратегии в апреле 2021 года Сбер совместно с партнерами объявил о проведении акции в нескольких регионах Поволжья по раздельному сбору отходов. В жилищных комплексах были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, для жителей были разработаны памятки о том, как правильно сортировать отходы. В течение нескольких месяцев организаторы акции собирали пластик, который потом был отправлен на переработку. Именно из этого пластика были изготовлены скамьи и кашпо.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сбербанк в своей работе придерживается принципов ESG. Ответственное отношение к экологии является нашим приоритетом. Например, при оформлении ипотечного кредита свои клиентам мы предлагаем сервис электронной регистрации сделки, который позволяют значительно сократить использование бумаги. Наши партнеры разделяют эти принципы, поэтому используют в строительстве экологичные материалы и создают для жителей комфортные условия для раздельного сбора отходов. Это небольшой, но очень важный шаг к формированию экологического мышления. Абсолютно каждый несёт ответственность за сохранение нашей планеты, а мы совместно с нашими партнерами готовы и в дальнейшем создавать условия, позволяющие вести экологичный образ жизни".

Мария Исаева, коммерческий директор макрорайона «АМГРАД»:

"Многие считают, что акции, направленные на заботу об экологии – это мода, которая пройдет. Не пройдет. Это революция, серьезный переворот мировоззрения и практики поведения людей. Нам кажется важным – помочь людям сделать первый шаг, сдать в переработку свой первый пластиковый пакет и увидеть реальный результат. Поэтому мы с радостью поддержали акцию и пригласили к участию будущих жильцов макрорайона «АМГРАД». Совместные акции позволяют не только выстраивать качественные партнерские отношения, но и выполнить значимые и важные задачи в воспитании потребления среди поколений".

Акция прошла в Самарской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областях с апреля по май 2021 года.