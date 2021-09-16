Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков

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На XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» Сбер и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» заключили меморандум о взаимодействии. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров и первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. Меморандум посвящён взаимодействию двух организаций в сфере анализа ESG-рисков (Environmental, Social and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность).

Согласно достигнутым договорённостям Сбер планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ. Банк также намерен обеспечить ВЭБ.РФ доступ к двум собственным цифровым платформам — ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа, — которые Сбер сейчас создает. Кроме того, меморандум предусматривает такие направления сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение её сотрудников анализу ESG-рисков.

Джангир Джангиров, старший вице-президент Сбербанка:

"Вопросы устойчивого развития сегодня не просто дань моде, а насущная необходимость. Сбер уже обладает большой базой знаний в ESG-скоринге и продолжает наращивать экспертизу в этой области. В рамках данного меморандума мы будем обмениваться актуальной информацией с крупнейшим институтом развития страны, предоставим ВЭБ.РФ доступ к нашим цифровым ESG-платформам. Также мы будем помогать в процессах, связанных с оценкой ESG-рисков клиентов ВЭБ.РФ".

Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ:

"Как национальный методолог в области финансовых инструментов устойчивого развития, ВЭБ.РФ стремится использовать в своей собственной работе самые передовые подходы, и особенно приятно, что многие из них появились именно на отечественном рынке. Создаваемые Сбером стандарты ESG-раскрытий, система оценки заёмщиков с точки зрения ESG-факторов и аналитическая модель оценки углеродного следа помогут сделать наш кредитный процесс более прозрачным, эффективным и будет способствовать становлению в России полноценного рынка ESG-финансирования. Регуляторы и Правительство хотели бы видеть банковское сообщество более самостоятельным в разработке собственных механизмов регулирования, и это – яркий пример того, как качественный продукт имеет шансы стать отраслевым стандартом".