Я нашел ошибку
Главные новости:
ряд выплат россияне могут получить, если сами подадут документы
Ряд выплат россияне могут получить, если сами подадут документы
Самарские офтальмологи спасли глаз и зрение пациенту после травмы
Самарские офтальмологи спасли глаз и зрение пациенту после травмы
Самарцев просят высказаться о строительстве высотки
Самарцев просят высказаться о строительстве высотки
Платёжной системе Сбера исполняется 10 лет
Платёжной системе Сбера исполняется 10 лет
Власти Самары изменили план реконструкции улицы Дачной.
Власти Самары изменили план реконструкции улицы Дачной
Марафон «Знание.Первые» — уникальная возможность не только слушать, но и взаимодействовать
Марафон «Знание.Первые» — уникальная возможность не только слушать, но и взаимодействовать
Юный актер из Самары онлайн прошел отборочные консультации в ГИТИС
Юный актер из Самары онлайн прошел отборочные консультации в ГИТИС
Сбер и SberDevices представили AI-решение, которое помогает генерировать заголовки
Сбер и SberDevices представили AI-решение, которое помогает генерировать заголовки
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
0.28
EUR 90.03
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер и SberDevices представили AI-решение, которое помогает генерировать заголовки

26 апреля 2023 11:53
103
Сбер и SberDevices представили AI-решение, которое помогает генерировать заголовки

Решение на основе технологий искусственного интеллекта для создания заголовков разработали исследователи Сбера и SberDevices (ООО «СалютДевайсы). В его основе — модель NeONKA, которая используется в сервисе GigaChat. Редакция интернет-издания «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) протестировала решение первой.

AI-решение выступает в роли напарника редактора, предлагает множество вариантов заголовка для одного и того же текста, а человек выбирает из них наиболее удачные. При этом нет необходимости верифицировать информацию — в него попадут только те данные, которые уже есть в тексте.

Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка:

«Создание ярких, интересных заголовков это отдельный навык не только для журналистов, но и для сотрудников пресс-службы, особенно с таким объёмом новостей и пресс-релизов, как у Сбера. Мы представляем технологический инструмент, созданный с помощью нашей модели, который даёт возможность оперативно журналистам, редакторам и всем, кто работает с контентом, получать вирабельные заголовки с минимальным участием самих авторов. Уверена, что в дальнейшем, когда наш AI-сервис будет доступен широкому кругу пользователей, он станет эффективным помощником в огромном потоке создаваемых инфоповодов. В настоящий момент решение ещё проходит тестирование перед выходом в пром».

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co:

«Редакция "Ленты.ру" получила огромное удовольствие от работы в этом проекте. Мы рады делиться своей экспертизой с представителями креативной индустрии для быстрого и качественного создания ярких инфоповодов. Именно синергия знаний и навыков команд SberDevices, Управления исследований и инноваций и Sber AI позволила в кратчайшие сроки создать такой продукт».

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более чем 150 тысяч читателей, как они относятся к применению ML-моделей для создания контента. Четверть россиян (25%) доверили бы языковым моделям писать заголовки вместо авторов, 23% – объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% – новости спорта. Респонденты отметили, что ML-модели могут принести пользу, если их использовать точечно. Например, чуть больше двух третей участников опроса (68%) уверены, что с помощью ИИ удастся полностью исключить орфографические и пунктуационные ошибки в текстах.

GigaChat — мультимодальная нейросеть Сбера. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Благодаря этому нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
115
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
26 апреля 2023  10:37
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
118
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
375
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
1583
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
25 апреля 2023  09:40
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
300
Весь список