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Самому финансово грамотному коту исполняется четыре года

29 ноября 2021 17:51
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Сбер отмечает четырёхлетие своего любимого героя и самого финансово грамотного кота в мире — СберКота.

Сбер отмечает четырёхлетие своего любимого героя и самого финансово грамотного кота в мире — СберКота.

Сейчас в это сложно поверить, но прошло уже четыре года, как появился наш негласный маскот, взявший на себя непростую задачу — обучать финансовой грамотности легко и понятно, не превращая процесс в рутину.

Всё началось с сообщества и чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», где кот совершил свою первую рассылку и опубликовал первый мем. Сегодня рассылку получает уже более 14 млн пользователей, а стикеры с котом — самые популярные коммерческие стикеры данной социальной сети.

За четыре года вокруг этого героя образовалась своя фан-база и целая вселенная, которая вышла за рамки одной соцсети. Теперь наш герой ведёт свой канал в приложении СберБанк Онлайн, имеет пару навыков в виртуальном ассистенте Салют, записал серию подкастов, увековечил себя в виде памятника в Нижнем Новгороде и появился в качестве изображения на ценной монете вместе со своими друзьями… И это — только начало.

Кстати, про друзей. У СберКота есть подруга — Куся, его единомышленница, — и пёс Рык, с которыми кот придумывает новые приключения, расширяя свою фан-базу.

В честь праздника совместно с командой Сбера объявляем эту неделю — неделей СберКота. Чтобы поддержать данную активность — делитесь любимыми мемами СберКота в социальных сетях и ставьте #4годаСберКоту, устанавливайте приветственные заставки и кастомные аватары в приложении СберБанк Онлайн, ну а чтобы не скучать в пути — слушайте плейлисты СберКота в его автопрофиле в СберЗвуке или играйте в игру.

И, конечно же, не забывайте подписываться на чат-бот СберКота «ВКонтакте», чтобы не пропустить ни одного сюрприза, — ему будет приятно.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Секрет успеха нашего СберКота чрезвычайно прост: наш персонаж — общительный, обаятельный, ироничный, он неподражаемо умеет рассказывать о финансах языком мемов и искромётных лайфхаков, опровергая миф о том, что это — скучная тема. СберКот, как никто другой, чувствует свою аудиторию, живёт её интересами и умеет с ней общаться. И у него очень много планов, как сделать все свои проекты ещё интереснее и масштабнее. Поэтому подписывайтесь, читайте, смотрите и слушайте, ведь СберКот говорит о деньгах настолько понятно, что его понимают даже обычные коты".

 

Теги: СберБанк

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