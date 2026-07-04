Сергей Кравцов обсудил вопросы профориентации детей и поддержки педагогов

Министр просвещения РФ приветствовал участников Фестиваля беспилотных летательных аппаратов «Взлетай» на Сахалине.

«Сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем. С этим направлением школьников знакомит система образования. Проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. В программу по информатике добавлены вопросы искусственного интеллекта, а в программу предмета "Труд (технология)" включены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов. Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования. Конечно, тот опыт, который есть в регионах, в частности в Сахалинской области, касающийся вопросов профориентации в этой сфере, развития интереса школьников, важно транслировать и на другие субъекты», – отметил Сергей Кравцов.

Отметим: развитию беспилотных технологий в Самарской области уделяется особое внимание. Более 4500 ребят обучается по образовательным программам дополнительного и среднего профессионального образования в сфере БАС - всего таких программ 32. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе работает 17 специализированных классов, а на базе Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова действует центр практической подготовки. Более 900 студентов СПО готовят по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Оператор беспилотных авиационных систем» в 23 учреждениях СПО.

Фестиваль «Взлетай» направлен на демонстрацию и оценку практической подготовки обучающихся по курсам в области беспилотных авиационных систем, а также на популяризацию научно-технического творчества, развитие командных навыков и мотивацию к реализации собственных проектов.

На фестивале представлен стенд проекта «Билет в будущее», который реализует Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения. Он дает ребятам возможность попробовать себя в разных профессиях, включая и современные технологические специальности. Проект «Билет в будущее» является частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Кроме того, в ходе рабочей поездки на площадке парка «Россия - моя история» глава Минпросвещения провёл встречу с педагогами. В ходе общения были затронуты вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации учителя, меры поддержки педагогов.

«На прошедшем съезде «Единой России» предложения по дополнительной поддержке педагогов и повышению статуса профессии поддержал Президент. В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы, сообщает пресс-служба минобразования СО.

Фото: Министерство образования Самарской области