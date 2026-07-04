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Сергей Кравцов обсудил вопросы профориентации детей и поддержки педагогов

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Министр просвещения РФ приветствовал участников Фестиваля беспилотных летательных аппаратов «Взлетай» на Сахалине.

Министр просвещения РФ приветствовал участников Фестиваля беспилотных летательных аппаратов «Взлетай» на Сахалине.

«Сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем. С этим направлением школьников знакомит система образования. Проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. В программу по информатике добавлены вопросы искусственного интеллекта, а в программу предмета "Труд (технология)" включены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов. Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования. Конечно, тот опыт, который есть в регионах, в частности в Сахалинской области, касающийся вопросов профориентации в этой сфере, развития интереса школьников, важно транслировать и на другие субъекты», – отметил Сергей Кравцов.

Отметим: развитию беспилотных технологий в Самарской области уделяется особое внимание. Более 4500 ребят обучается по образовательным программам дополнительного и среднего профессионального образования в сфере БАС - всего таких программ 32. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе работает 17 специализированных классов, а на базе Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова действует центр практической подготовки. Более 900 студентов СПО готовят по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»  и «Оператор беспилотных авиационных систем» в 23 учреждениях СПО.

Фестиваль «Взлетай» направлен на демонстрацию и оценку практической подготовки обучающихся по курсам в области беспилотных авиационных систем, а также на популяризацию научно-технического творчества, развитие командных навыков и мотивацию к реализации собственных проектов.

На фестивале представлен стенд проекта «Билет в будущее», который реализует Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения. Он дает ребятам возможность попробовать себя в разных профессиях, включая и современные технологические специальности. Проект «Билет в будущее» является частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Кроме того, в ходе рабочей поездки на площадке парка «Россия - моя история» глава Минпросвещения провёл встречу с педагогами. В ходе общения были затронуты вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации учителя, меры поддержки педагогов.

«На прошедшем съезде «Единой России» предложения по дополнительной поддержке педагогов и повышению статуса профессии поддержал Президент. В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы, сообщает пресс-служба минобразования СО.

 

Фото:   Министерство образования Самарской области

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