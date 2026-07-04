Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр просвещения РФ приветствовал участников Фестиваля беспилотных летательных аппаратов «Взлетай» на Сахалине.
Сергей Кравцов обсудил вопросы профориентации детей и поддержки педагогов
Мобильный туристский информационный центр Самарской области продолжает путешествие по регионам России, знакомя жителей разных городов с возможностями отдыха и путешествий по Самарскому краю.
Туристический потенциал Самарской области представят жителям Чувашии
В Казани продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе.
Спартсменка из Самарской области Марина Комина выиграла чемпионат России по велоспорту
В Самаре продолжается ремонт пешеходных зон.
В Самаре на улице Ульяновской обновляют тротуары
4 июля в Сызрани на ул. Мира водитель 1999 г.р, управляя автомобилем ВАЗ 2105, на пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения.
В Сызрани под колеса автомобиля ВАЗ 2105 попал велосипедист-подросток
Температура воздуха 5 июля в Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
5 июля в регионе возможна гроза, до +33°С
Народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Андреевна Жемчужная, умерла на 83-м году жизни.
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
С 13 по 16 августа в Сызрани пройдёт юбилейный XXX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
В Сызрани вновь пройдет фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Туристический потенциал Самарской области представят жителям Чувашии

178
Мобильный туристский информационный центр Самарской области продолжает путешествие по регионам России, знакомя жителей разных городов с возможностями отдыха и путешествий по Самарскому краю.

Мобильный туристский информационный центр Самарской области продолжает путешествие по регионам России, знакомя жителей разных городов с возможностями отдыха и путешествий по Самарскому краю.

Третьим городом в маршруте презентационной экспедиции стали Чебоксары. 4 и 5 июля на Красной площади столицы Чувашской Республики будет работать мобильный ТИЦ. Все желающие смогут получить информацию о популярных туристических направлениях региона, маршрутах, достопримечательностях и вариантах путешествий.

Посетителя площадки предложат по-новому взглянуть на Самарскую область и узнать, как за одно путешествие совместить сразу несколько ярких впечатлений. Национальный туристический маршрут «Жигулёвские выходные» включает посещение секретного сталинского бункера, прогулку по Жигулёвским горам, отдых на Волге, экскурсию на один из крупнейших автомобильных заводов страны и знакомство с гастрономическими традициями региона, в том числе с блюдами из свежей волжской рыбы.

В течение двух дней мобильный туристский информационный центр станет местом встречи всех, кто интересуется путешествиями по России. Посетители смогут получить консультации, познакомиться с туристическими предложениями Самарской области и выбрать маршрут для своей следующей поездки, сообщает пресс-сдужба министерства туризма СО

 

Фото:   пресс-сдужба министерства туризма СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Казани продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе.
04 июля 2026, 18:31
Спартсменка из Самарской области Марина Комина выиграла чемпионат России по велоспорту
В Казани продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе. Спорт
176
В Самаре продолжается ремонт пешеходных зон.
04 июля 2026, 17:38
В Самаре на улице Ульяновской обновляют тротуары
В Самаре продолжается ремонт пешеходных зон. Благоустройство
210
Температура воздуха 5 июля в Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
04 июля 2026, 16:19
5 июля в регионе возможна гроза, до +33°С
Температура воздуха 5 июля в Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С. Экология
279
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
444
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
4 июля 2026  09:28
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
517
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
3 июля 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
759
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026  13:07
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
635
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
713
Весь список