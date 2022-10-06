Россияне в Турции начали испытывать трудности из-за прекращения работы «Мир»

108

Россияне, отдыхающие в Турции, начали испытывать трудности с оплатой товаров и услуг после отказа турецких банков от использования платежной системы «Мир». Об этом сообщает издание YeniAlanya со ссылкой на главу палаты отельеров Аланьи Гусейна Дегирменчи.

По его словам, из-за прекращения работы российской платежной системы в стране отечественные туристы вынуждены постоянно обращаться на родину за денежными переводами, что негативно сказывается на их потребительской способности. «Используя карту "Мир", торговцы могли легче работать. Теперь торговцам неизбежно приходится ждать своих денег. Если этот вопрос будет решен взаимно в диалоге, то и объем расходов увеличится, и торговцам станет легче», — подчеркнул специалист.

В свою очередь эксперт по туризму и экономике Метин Эрдем считает, что решить возникшую проблему можно, упростив россиянам открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт. «Другими словами, они могут использовать свои собственные деньги на карте по своему усмотрению. Он положит в банк тысячу долларов. Он сможет использовать эти деньги с помощью карты, выданной банком», — добавил он.

Ранее в октябре президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин оценил влияние отказа турецких банков от использования платежной системы «Мир» на турпоток из России. По его мнению, прекращение работы российских карт не повлияет на количество приезжающих в страну туристов, однако приведет к снижению трат россиян, пишет Лента.