Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО

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Самозапрет на кредиты можно будет устанавливать не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию законопроекта ко второму чтению, предполагающего поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Основная цель поправок – защита от мошенников, похищающих данные клиента или вводящих его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии. Самозапрет будут проверять не только по паспортным данным клиента, но и по дополнительному параметру. Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС, но в новой версии вместо него упоминается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Срок вступление закона в силу хотят продлить до 15 января 2025 г., а ключевых пунктов, связанных с работой кредиторов, — до 15 января 2026 г., пишут "Ведомости".