Россия запланировала приобрести $70 млрд в «дружественных» валютах

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Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд в «дружественных» валютах, включая китайский юань. Это необходимо для замедления роста курса рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект правительства.

«Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение 3-5 ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют «дружественных» стран, в основном юаней», — говорится в материале.

После закупки китайской валюты Россия перейдет к долгосрочной стратегии продажи своих запасов китайской валюты для финансирования инвестиций в различных отраслях экономики. Деньги на закупку юаней и других валют пойдут из федерального бюджета, объем которого по итогам 2022 года может стать рекордным из-за роста цен на энергоносители, включая нефть и газ, пишет Газета.

«План получил первоначальную поддержку 30 августа на специальном совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и центрального банка, включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину», — утверждает издание.