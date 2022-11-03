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Режим работы Сбербанка 3-7 ноября

3 ноября 2022 17:34
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Платежи по кредитам физических лиц будут списываться в штатном режиме.

Сбербанк поздравляет клиентов с наступающим Днем народного единства и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 3 по 7 ноября.

3 ноября (четверг) — офисы банка будут работать в стандартном режиме, сокращённом на 1 час.

4 ноября (пятница) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». Обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится.

5 ноября (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

6 ноября (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

7 ноября (понедельник) — стандартный рабочий день. Офисы по обслуживанию юрлиц будут работать по обычному графику.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приходящиеся на 4, 5, 6 ноября, будут списаны в первый рабочий день после нерабочих дней. Платежи по кредитам 3 и 7 ноября будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 4 ноября, будет перенесена на 5 ноября, пролонгация вкладов, заканчивающихся 6 ноября, на 7 ноября. Вклады, заканчивающиеся 5 ноября, пролонгируются штатно 5 ноября. 

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Оформить Дебетовую или Кредитную СберКарты в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы дебетовая карта была доступна к использованию сразу, нажмите кнопку «Давайте без пластика». На последнем шаге оформления кредитной СберКарты в мобильном приложении появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а бесплатную доставку физической карты можно заказать курьером на удобный адрес и в удобное время.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

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