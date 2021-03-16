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ПСБ выдал первые кредиты бизнесу по льготной ставке 3%

16 марта 2021 16:44
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Первые выдачи в размере 57 млн рублей прошли в Самаре, Кемерово, Уфе и Хабаровске.

ПСБ выдал первые кредиты в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первые выдачи в размере 57 млн рублей прошли в Самаре, Кемерово, Уфе и Хабаровске.
 
В Самаре кредит получила федеральная сеть клиник "Реацентр" с основными направлениями деятельности "детская неврология" и "рефлексотерапия".

"ПСБ является нашим финансовым партнером, и очень много бизнес-проектов нам удалось реализовать благодаря кредитной поддержке банка. Кредит по государственной программе ФОТ 3.0. мы получили очень легко и по минимальному пакету документов. Денежные средства планируем направить на увеличение номерного фонда и реконструкцию детского пансионата в пгт Алексеевка, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь еще большему количеству детей со всей России", -  отметила финансовый директор ООО "Реацентр Самара"  Анжелика Хабирова.

В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 млрд рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.

Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволяют малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%.

Кредит для бизнеса «Без бумаг | 3.0». Процентная ставка - 3% годовых в рублях. Цель кредита: на восстановление предпринимательской деятельности. Срок кредита: 12 месяцев, кредитный договор должен быть заключен в период с 09.03.21 по 01.07.21 гг. Сумма кредита: До 10 млн ₽, максимальная сумма кредита составляет 12 х МРОТ на каждого сотрудника по данным ИФНС. Валюта кредита: рубли РФ. Оформление онлайн по двум документам: согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, выписка из вашего интернет-банка или карточка 51 счета из 1С. Комиссии банка отсутствуют. Только полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через интернет-банк. Дифференцированный график платежей. Первые полгода платежи не вносятся, но проценты будут начисляться. Сумма основного долга увеличится на сумму начисленных процентов (капитализация процентов). Через 6 месяцев начнется погашение кредита. Платежи по кредиту будут уменьшаться с каждым месяцем. Штраф за просрочку платежа - 0,5% за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию об условиях кредитования, тарифах и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте или по короткому телефону *772. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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Комментарии

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