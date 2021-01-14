ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта «Арктик СПГ 2»

150

Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Средства привлекаются на строительство судов-газовозов сжиженного природного газа.

Таким образом, ПСБ реализовал агентскую функцию по вопросам предоставления государственных гарантий, возложенную на банк в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». При этом проектом закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» также предусмотрено выполнение ПСБ аналогичной агентской функции.