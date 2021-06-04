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ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

4 июня 2021 15:57
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Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка.

4 июня 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны «Ростелекома» – президент Михаил Осеевский.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка. Банк и оператор также планируют взаимодействовать в области тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

На церемонии подписания соглашения Петр Фрадков отметил: «Цифровая трансформация в банковской сфере является залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с «Ростелекомом» позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка».

«Подписанное соглашение направлено на существенное расширение нашего многолетнего успешного взаимодействия. «Ростелеком» готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД. Важную часть нашего партнерства должно составить сотрудничество в области анализа российского рынка оборудования и программного обеспечения, тестирование и пилотирование отечественных решений в сфере информационных технологий», - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Теги: «Ростелеком» ПСБ сотрудничество

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