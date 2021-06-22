Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительной информации, погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля при столкновении с грузовиком.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе: погибли три человека
Сегодня Самарская область находится в числе регионов-лидеров, где удается сдерживать распространение коронавируса.
Главный врач Самарской городской больницы рассказала о показаниях для вакцинации от коронавируса
По итогам соревнований первое место занял тольяттинец Дмитрий Тарасов.
"Богатырские игры": в Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по силовому экстриму
Отдельный букет в день скорби и памяти прибыл в столицу региона из города-побратима Штутгарта.
День памяти и скорби: Елена Лапушкина возложила цветы к Вечному огню
При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов.
В мае Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей.
Выпускники IT-специальностей Самарского университета в числе самых высокооплачиваемых в стране
Молодежь Самарской области приняла участие в патриотическом флешмобе.
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
В семье Володичкиных, которая жила в поселке Алексеевка Самарской области, было девять сыновей. Все они поочередно ушли на войну, назад вернулись только трое.
Сотрудники Росгвардии вместе со своими подшефными ребятами из кадетской школы почтили память семьи Володичкиных
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
-0.03
EUR 87.07
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В мае Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума

22 июня 2021 16:43
89
При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов.

Согласно Индексу RSBI, который в мае составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года на полтора пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост.

За улучшение Индекса отвечали три компоненты из четырех. При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Компонента кредитов незначительно снизилась, однако продолжает удерживаться на высоких значениях.

«В мае малый и средний бизнес продемонстрировал рекордно высокую деловую активность, что в первую очередь связано с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности. Впервые с начала пандемии микро и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы. Наш опыт исследований в рамках Индекса RSBI говорит о том, что частичные ограничения середины июня в целом мало отразятся на предпринимателях, т.к. большинство из них уже адаптировались к коронавирусным условиям ведения деятельности», - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"В преддверии традиционного летнего спада деловой активности, который может быть усугублён новым витком ограничений из-за коронавируса, май ознаменовался новым рекордным показателем индекса RSBI. За такой результат отвечали практически все компоненты, которые составляют индекс. Компонента продажи впервые с 2019 года вышла в зону роста. Компоненты кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Но, компонента кредитов снизилась с топовых значений и, думаю, её снижение мы будем наблюдать ещё как минимум следующий месяц, а возможно и дольше. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, следовательно - вырастет стоимость как льготных кредитов для малого бизнеса, так и обычных. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить тот рост деловой активности малого бизнеса, который мы видим сейчас", - отметил Александр Калинин, президент «Опоры России»

Изменение индекса по компонентам, в п.
 
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Основные тренды

Компонента продаж впервые с 2019 года вышла в зону роста за счет улучшения фактических показателей и сохранения прогнозных величин. Рост выручки отметил 21% предпринимателей, что на 3% больше, чем в апреле. О снижении выручки заявили 36% опрошенных предпринимателей – и это улучшение показателей на 8% по сравнению с прошлым месяцем.


Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кадры достигла максимального исторического значения. Рост обусловлен улучшением фактических и прогнозных показателей: 13% МСБ увеличивали штат, а 25% планируют это сделать в ближайшее время. При этом практически не изменились показатели по сокращению персонала: 16% опрошенных предпринимателей заявили о факте сокращения сотрудников и 6% имеют такие планы в ближайшие три месяца.


Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента инвестиций выросла сразу на несколько пунктов и достигла максимальных исторических значений. Рост связан с улучшением как фактических, так и прогнозных показателей.

Количество бизнесменов, которые увеличили инвестиции в мае, составило 20%, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце. При этом 8% опрошенных предпринимателей заявили о сокращении инвестиций в отчетном месяце, и этот показатель на 3% лучше, чем в апреле.


Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кредиты немного опустилась с максимальных исторических значений, хотя и сохранила свои уверенно-высокие показатели. Незначительное снижение обусловлено сокращением на 2% числа тех предпринимателей, у которых уже есть кредит – таких в мае было 14%. Остальные показатели остались без изменений.


Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI по размерам бизнеса Деловая активность во всех размерах бизнеса выросла в мае. Индекс в среднем бизнесе немного снизился с пиковых значений и составил 57,8 пункта. Показатель микробизнес вышел в зону роста впервые с 2019 года и составил 50,4 пункта - преимущественно за счет роста инвестиционной активности, как фактической, так и ожидаемой. Деловая активность малого бизнеса в мае превысила показатели среднего бизнеса впервые с 2018 года.


Индекс RSBI по размерам бизнеса

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI по видам деятельности. Все сферы деятельности показали рост деловой активности: производство остается в лидерах с показателями в 57,1 пункта, торговля уверенно растет с конца 2020 года – в мае Индекс составил 55,1 пункта, а сфера услуг демонстрирует рост активности второй раз с начала пандемии – на уровне 52 пунктов


Индекс RSBI по видам деятельности

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1839 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

Теги: Индекс RSBI ПСБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ПСБ и «Терра Тех» запустили космический мониторинг залогов банка
21 июня 2021, 09:20
ПСБ и «Терра Тех» запустили космический мониторинг залогов банка
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и сервисы на его основе являются новым инструментом для российских компаний финансового рынка. Финансы и Банки
362
Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство  свинины в живом весе  более  18 тысяч тонн в год.
10 июня 2021, 14:37
ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству
Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство  свинины в живом весе  более  18 тысяч тонн в год. Финансы и Банки
686
Индекс RSBI: в апреле продажи среднего бизнеса вышли на исторический максимум
27 мая 2021, 10:18
Индекс RSBI: в апреле продажи среднего бизнеса вышли на исторический максимум
Согласно Индексу RSBI, который в апреле составил 52,6 пунктов, рост деловой активности малого и среднего бизнеса отмечается третий месяц подряд. Финансы и Банки
599
В центре внимания
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021  12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
199
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
22 июня 2021  11:22
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
261
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
22 июня 2021  10:28
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
215
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
22 июня 2021  10:07
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
408
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
22 июня 2021  09:47
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
264
Весь список