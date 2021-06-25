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ПСБ и «Корпорация морского приборостроения» начинают сотрудничество

25 июня 2021 10:33
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ПСБ и «Корпорация морского приборостроения» начинают сотрудничество

24 июня 2021 года в ходе Десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО «Корпорация морского приборостроения» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны предприятия – генеральный директор Леонид Стругов.

В соответствии с договоренностями ПСБ планирует предоставлять корпорации весь перечень финансово-банковских услуг и участвовать в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке. Финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Мы готовы предоставить корпорации и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в интересах отечественного судостроения».

Теги: Корпорация морского приборостроения ПСБ

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