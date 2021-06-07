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ПСБ и «Иннопрактика» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта

7 июня 2021 11:03
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ПСБ и «Иннопрактика» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта

4 июня 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и негосударственный институт развития «Иннопрактика» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин и первый заместитель директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. Соглашение предусматривает сотрудничество в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала.

«ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов «Иннопрактики», направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии — это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний», - прокомментировал Олег Барыбин.

«Сотрудничество с индустриальными партнерами - необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что ПСБ будет формировать междисциплинарные практические задачи, для решения которых мы подберем исследовательские команды», - уточнила Наталья Попова.

Фото: Pixabay.com

Теги: банк Искусственный интеллект ПСБ

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