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ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству
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ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству

10 июня 2021 14:37
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Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство  свинины в живом весе  более  18 тысяч тонн в год.

ПСБ предоставил ООО "Уральская мясная компания" (входит в ГК «Таврос») кредит в размере около 2 млрд рублей сроком до июля 2025 года. Финансирование предназначено для реализации инвестиционного проекта по строительству в Республике Башкортостан двух свинокомплексов на 5400 голов. Этот проект является одним из приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство  свинины в живом весе  более  18 тысяч тонн в год. Продукция будет поставляться не только на мясоперерабатывающие предприятия Башкортостана и близлежащих регионов, но и за пределы  Приволжского федерального округа.  

Старший вице-президент – руководитель департамента продаж корпоративным клиентам ПСБ Ольга Чебаевская отметила: "ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов АПК, и мы рады принять участие в финансировании такого значимого инвестиционного проекта в Башкортостане, используя, в том числе, механизм льготного кредитования по госпрограмме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уверены, что наше сотрудничество с "Уральской мясной компанией" будет способствовать как росту объемов выпускаемой продукции клиента, усилению его позиций на рынке, так и созданию дополнительных рабочих мест в республике".

Теги: ПСБ финансирует

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