Программы льготной ипотеки будут работать на действующих условиях до конца марта

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Программы льготного ипотечного кредитования в России будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года, сообщила в субботу пресс-служба Минстроя РФ, передает ТАСС.

"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ - до конца марта 2022 года будут действовать старые правила", - говорится в сообщении со ссылкой на совещание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина по вопросам дальнейшей работы и мерам поддержки строительной отрасли.

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