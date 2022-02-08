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Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют, следует из протокола совещания у заместителя председателя правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко, с которым ознакомился РБК. Содержание документа подтвердил источник в аппарате правительства.



«Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», — говорится в документе. Григоренко также поручил министру финансов Антону Силуанову совместно с Банком России внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Срок исполнения поручения — до 18 февраля 2022 года.



В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют



Ранее об утверждении документа сообщил RTVI. Как писал РБК, в своей концепции Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. По оценкам экспертов, на которые ссылается министерство, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб.



Проведение операций через банки, как считает Минфин, позволит обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников. Чтобы совершать их, клиентам нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Чтобы контролировать и отслеживать платежи, предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн» (система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта, разработку которой летом 2020 года предложил Росфинмониторинг). Минфин при этом хочет разрешить работу в России иностранных криптобирж — для этого им надо будет открыть в стране свое представительство. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.



ЦБ увидел риск «параллельной финансовой системы» из-за криптовалют



Содержание концепции Минфина стало известно вскоре после того, как Банк России предложил запретить в России выпуск, обмен и обращение криптовалюты. ЦБ заявил, что видит угрозу финансовой стабильности и рублю в использовании криптовалют и хотел ввести ответственность за нарушение запрета на ее использование в качестве средства платежа, а также запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой и для способствования подобным операциям. Минфин запреты не поддерживает.



Илья Стребулаев — РБК: «Приближается цунами революционных преобразований»

В конце января президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению» и «сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты». Вскоре после этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой. Она в целом совпадает с видением Минфина и предусматривает идентификацию клиентов, а также «регуляторно-ограничительный режим» для провайдеров услуг виртуальных активов.



«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — заявлял основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, Россия — один из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».



«Вопрос скорее не в том, у кого подход лучше — у Минфина или у ЦБ. Вопрос в том, как инкорпорировать развивающиеся криптовалюты в современные финансовые условия, при этом не нарушая финансовой стабильности и не ломая денежно-кредитную политику», — говорил РБК профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.



Греф поддержал запрет на использование криптовалют для платежей



Запретить полностью криптовалюты в стране невозможно, заявлял президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин. ЦБ «не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет», подчеркивал он, сравнивая эту инициативу с попытками запретить хождение доллара в СССР.





Фото: Петр Ковалев / ТАСС