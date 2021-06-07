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Петр Фрадков: в космосе должны быть наднациональные проекты

7 июня 2021 14:08
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Петр Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос».

5 июня 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на сессии «Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере».

Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний «ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО «Airbus Defense and Space» в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании «Thales Alenia Space» по России Ашот Бакунц.

Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.
 
В своем докладе Петр Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». «В настоящий момент объем кредитно-гарантийных лимитов ПСБ для предприятий корпорации составляет более 250 млрд рублей. В прошлом году ПСБ и «Роскосмос» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого наши зарплатные карты получат более 70 тысяч сотрудников предприятий холдинга, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. А в результате интеграции приобретенного ПСБ Роскосмосбанка мы станем основным банком-партнером ракетно-космической отрасли».

Глава ПСБ сообщил, что банк также готов поддерживать и международные проекты отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития космической отрасли. «В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере».

Теги: Петр Фрадков ПСБ

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