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Петр Фрадков обсудил с управляющими и региональными директорами реализацию стратегии развития ПСБ

2 июня 2021 09:16
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Петр Фрадков обсудил с управляющими и региональными директорами реализацию стратегии развития ПСБ

В ПСБ прошла бизнес-конференция, на которой председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил реализацию стратегии банка и планы на ближайший год с управляющими филиалов и региональными директорами операционных офисов.

«Сегодня прошло первое за полтора года региональное мероприятие такого уровня. За это время банк значительно поменялся – мы внедрили целый ряд цифровых сервисов, модернизировали бизнес-процессы, ускорив цифровую трансформацию банка, завершили две интеграции, в кратчайшие сроки успешно присоединив Связь-Банк и Роскосмосбанк, что позволило нам существенно расширить клиентскую базу. Также мы продолжаем усиливать свои позиции как опорный для ОПК банк. В 2020-м году ПСБ достиг запланированных показателей по росту объемов бизнеса и прибыли несмотря на новые экономические условия. Так, банк опережает среднерыночные темпы, и наша задача – чтобы этот рост сопровождался высокой эффективностью и единым стандартом качества работы всей федеральной сети банка», — сказал Петр Фрадков.

В 2020 году ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков. В настоящее время ПСБ представлен в 65 регионах России и в Казахстане, имеет уникальные локации в Мирном, Плесецке, на Байконуре.

В конце 2020 года была принята новая стратегия региональной сети на ближайшие 3 года, которая предусматривает обновление и унификацию форматов отделений сети, повышение их доступности для всех клиентских сегментов, включая военнослужащих и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, широкое развитие цифровых каналов, внедрение омниканальной модели взаимодействия с клиентом.

«Мы нацелены на масштабную цифровизацию сервисов по всем бизнес-линиям, обеспечение клиентов полным комплексом как финансовых, так и нефинансовых сервисов, и внедрение принципа «бесшовного» обслуживания. В наших ближайших планах – сфокусироваться на работе через удаленные каналы как в «гражданском» корпоративном и розничном сегментах, так и в направлении сопровождения гособоронзаказа и обслуживании предприятий ОПК. Особое внимание мы будем уделять цифровизации взаимодействия с сотрудниками Минобороны России, силовых ведомств, зарплатников. В сфере МСП мы рассчитываем войти в ТОР-5 по количеству активных клиентов», — отметил Петр Фрадков.

Теги: банк Петр Фрадков ПСБ

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