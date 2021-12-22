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Обновленный офис Сбера открылся в историческом центре Самары

22 декабря 2021 15:05
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Обновленный офис Сбера открылся в историческом центре Самары

Сбербанк представил второй в Самаре офис нового формата в историческом центре города на улице Вилоновская, 13. Это уже второе банковское пространство современного типа в городе, соответствующее принципам ESG. На одной площадке клиентам предоставляют классические банковские услуги и нефинансовые сервисы экосистемы. 

Рабочее пространство клиентских менеджеров благодаря эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента в неформальной обстановке за чашкой кофе в комфортных условиях. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната, а для маломобильных клиентов офиса создана доступная среда. Кроме того, для самых маленьких гостей оборудован игровой уголок. 

В новом офисе появилась зона, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и воспользоваться постаматами СберЛогистики, через которые можно отправить или получить посылку.

Изменился и привычный облик банкоматов. Интеллектуальная система распознавания лиц и управление операциями с помощью голосового помощника поможет совершать необходимые операции более комфортно, экономя время клиента. Денежные средства можно теперь снять просто по улыбке.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка

«Мы продолжаем реализацию программы переформатирования дополнительных офисов и предлагает своим клиентам большой выбор не только банковских услуг, но и большое количество продуктов экосистемы. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, Сбер делает пребывание в офисе банка еще более комфортным. Уверен, что жители Самары оценят по достоинству обновленные офисы». 

 

Теги: СберБанк

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