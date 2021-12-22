Обновленный офис Сбера открылся в историческом центре Самары

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Сбербанк представил второй в Самаре офис нового формата в историческом центре города на улице Вилоновская, 13. Это уже второе банковское пространство современного типа в городе, соответствующее принципам ESG. На одной площадке клиентам предоставляют классические банковские услуги и нефинансовые сервисы экосистемы.

Рабочее пространство клиентских менеджеров благодаря эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента в неформальной обстановке за чашкой кофе в комфортных условиях. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната, а для маломобильных клиентов офиса создана доступная среда. Кроме того, для самых маленьких гостей оборудован игровой уголок.

В новом офисе появилась зона, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и воспользоваться постаматами СберЛогистики, через которые можно отправить или получить посылку.

Изменился и привычный облик банкоматов. Интеллектуальная система распознавания лиц и управление операциями с помощью голосового помощника поможет совершать необходимые операции более комфортно, экономя время клиента. Денежные средства можно теперь снять просто по улыбке.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Мы продолжаем реализацию программы переформатирования дополнительных офисов и предлагает своим клиентам большой выбор не только банковских услуг, но и большое количество продуктов экосистемы. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, Сбер делает пребывание в офисе банка еще более комфортным. Уверен, что жители Самары оценят по достоинству обновленные офисы».