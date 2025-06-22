Набиуллина: ожидания по инфляции высокие, нет уверенности в устойчивом снижении

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Инфляционные ожидания в России остаются высокими, и у Центробанка на сегодняшний день нет уверенности в устойчивом снижении инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью на полях ПМЭФ автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По ее словам, сегодня прослеживаются устойчивые тенденции к снижению инфляции, однако Центробанк должен быть точно уверен в сохранении этой тенденции, пишет Смотрим.

"Нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, что она не развернется вспять. Если вспомнить начало 2024 года у нас тоже инфляция начала снижаться, а потом она резко стала ускоряться и к концу года вышла на двузначные темпы, и почему нам пришлось повышать [ключевую] ставку, чтобы остановить такой ускоренный темп роста цен. Мы сейчас более уверены, что это устойчивые тренды, но нужно действительно, чтобы они были устойчивы", – объяснила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что умеренные ставки в экономике будут установлены вместе со снижением инфляции.