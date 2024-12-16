Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка

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Депутат Сергей Миронов, который возглавляет политическую партию «Справедливая Россия — За правду», предложил Центробанку пересмотреть кредитно-денежную политику. Миронов выступил с инициативой ввести временную процентную ставку для важных стратегических предприятий и отраслей экономики.

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости. Он считает, что целевые кредиты следует выдавать под низкий процент — 3-5% годовых.

Эта мера, по словам депутата, позволит контролировать движения инвестиций и прозрачность их использования. Миронов считает, что пересмотр денежно-кредитной политики благотворно скажется на состоянии экономики России. А это станет фактором успеха в условиях противостояния с Западом.