Минфин сообщил о налоговом вычете в 400 000 рублей на долгосрочные сбережения

243

В России может появиться новый налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, предоставляемый для долгосрочных сбережений.

Размер вычета, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ, составит до 400 тысяч рублей. Такая сумма определена в проекте поправок в законодательство, одобренном накануне правительством России.

Если поправки будут приняты, уточнили в Минфине налоговые вычеты будут уменьшать облагаемые налогом доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года.

Поправки призваны привести Налоговый кодекс в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, которым создается программа формирования долгосрочных сбережений (ПДС). В их тексте также содержатся положения, упрощающие процедуру оформления вычетов на такие сбережения, пишет Смотрим..