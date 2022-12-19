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Курс рубля снизился до минимума с мая

19 декабря 2022 09:26
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Курс рубля снизился до минимума с мая

В начале торгов в понедельник, 19 декабря на Московской бирже курс рубля опустился ниже уровня 65 рублей за доллар, что стало минимумом с мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:25 он американская валюта выросла до 65,27 рубля, прибавив 1,43 процента. Курс евро поднялся до 69,12 рублей (плюс 0,17 процента).

На российскую валюту влияют несколько факторов. Так, рубль реагирует на утверждённый в пятницу девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.

Влияет и общий негатив на мировых рынках капитала. Рынок акций США снижается на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, что толкает доллар вверх. Кроме того, продолжается влияние потолка цен на нефть, снижающего экспортные доходы российских нефтяных компаний и тем самым влияющий на приток долларов на биржу, пишет Лента.

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