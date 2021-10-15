Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля

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Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на вечер пятницы, 15 октября, передают "Известия".

Такой курс зафиксирован впервые с июля 2020 года. Минимальный курс доллара США составил 71,01 рубля, максимально он торговался по 71,41 рубля.

Центральный банк установил курс американской валюты на 16 октября в 71,23 рубля.

Накануне курс доллара упал до 71,53 рубля, опустившись к уровню 27 июля 2020 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков