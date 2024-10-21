Ключевая ставка может вырасти больше 20 процентов

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Если инфляционные процессы в стране не замедлятся, до конца года Центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику.



Цены растут, и для того, чтобы сдержать инфляционные процессы, в том числе дать сигнал всем, что Центральный банк занимает жесткую позицию, на заседании совета директоров 25 октября регулятор вполне может повысить ключевую ставку с 19 до 20 процентов. А если инфляция не снизится, то до конца года макропоказатель, возможно, откорректируют еще раз. Об этом на «Финансовых средах» в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

- На встрече финансовых органов стран БРИКС глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости создавать новую мировую финансовую систему. Какое место в этой системе может быть отведено доллару и евро?

- В этой системе доллару и евро практически делать нечего. Понятно, что те, кто взаимодействует с западными странами, в том числе США, Европой, будут использовать доллар и евро. А во взаиморасчетах между странами, входящими в БРИКС, по замыслу нашего министра финансов, и в принципе этой точки зрения придерживаются уже представители многих стран, будут использоваться прежде всего национальные валюты. И для того, чтобы эти национальные валюты более эффективно использовать во взаиморасчетах, необходимо создавать соответствующие институты, которые раньше создавались вместе с американцами, европейцами. К примеру, МВФ, Мировой банк, который, к сожалению, используют для санкционного давления в нарушение тех правил, которые определены этими международными финансовыми организациями.

- Какие финансовые институты должны быть созданы для упрощения расчетов между странами БРИКС?

- Прежде всего, нужно создать свою инфраструктуру, которая будет включать в себя и соответствующий банк, и взаиморасчеты в национальных валютах. Встречные потоки будут просто сальдироваться и определяться задолженность той или иной стороны в этих взаиморасчетах или той или иной компании, которая взаимодействует с компаниями стран БРИКС. Также необходимы и перестраховочные институты, которые будут страховать взаимные поставки товаров, услуг, расчеты, таким образом добавляя гарантии к сотрудничеству наших стран. То есть движение в этом направлении идет, и я думаю, что в ближайшее время, особенно после саммита, который в октябре пройдет в Казани, этот процесс активизируется.



- Зампред ЦБ Алексей Заботкин выразил надежду, что инфляция в следующем году снизится до 4-4,5 процента, насколько вероятен такой сценарий, на ваш взгляд?

- Очень многое зависит от твердости позиций Центрального банка. Если он будет следом за повышением инфляции увеличивать ключевую ставку, предпринимать регуляторные шаги на сдерживание инфляции, то тогда удастся добиться этого целевого показателя. Пока, к сожалению, мы видим, что на инфляцию работают и другие факторы. Дефицит бюджета по текущему году увеличился практически в два раза по сравнению с теми плановыми показателями, которые были заложены при принятии бюджета в прошлом году. Напомню, дефицит бюджета планировался в размере 1,6 триллиона рублей, но по итогам года он составит 3,3 триллиона рублей. А это инфляционные деньги, и очевидно, что в этих условиях Центральному банку приходится повышать ключевую ставку. Надеюсь, что в следующем году скоординированная позиция ЦБ и Правительства, связанная с расходами бюджета и с тарифной политикой, позволит не сильно повышать тарифы на услуги естественных монополий, на услуги муниципальных и региональных монополий. Соответственно, это все будет работать на сдерживание инфляции. Судя по позиции и по заявлениям руководства Центрального банка, линия на жесткое препятствование росту цен будет продолжена. Рассчитываю, что Центральный банк добьется инфляция в 4-4,5 процента к концу следующего года, но для этого ему, возможно, придется еще раз повышать ключевую ставку.

- Как раз эксперты прогнозируют, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ это и случится. У вас такая уверенность есть?

- Цены растут. И для того, чтобы сдержать этот процесс, в том числе дать сигнал всем, что Центральный банк занимает жесткую позицию, я допускаю, что регулятор повысит ключевую с 19 до 20 процентов. А если инфляционные процессы не снизятся, то до конца года, возможно, еще какая-то коррекция в этой сфере. Центральный банк будет действовать жестко, и это подтверждает заявление Эльвиры Набиуллиной.

- 10 октября Центральный банк отменил ограничение предельной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Как на эту новость реагировать простым заемщикам?

- Регулятор отменил это ограничение в связи с тем, что банки просто перестали давать ипотечные кредиты, потому что те условия, на которых они могли это делать, не окупали затраты, связанные с привлечением денег. Как мы уже говорили, ключевая ставка высокая, 19 процентов, и она влияет на заимствования банков. А они сегодня довольно дорогие. Соответственно, отдавать кредит дешевле, чем 21-22 процента, невыгодно самому банку, поэтому просто перестали их выдавать. Либо начали ограничивать выдачу таких кредитов только льготными программами. Поэтому Центральный банк снял ограничения на проценты по ипотечным кредитам. Правда, это сделано временно, для того, чтобы дать возможность банкам все-таки выдавать ипотеку с возможностью окупить проценты за привлекаемые деньги. Полагаю, что после этого процесс ипотечного кредитования должен оживиться, несмотря на довольно высокие проценты, которые устанавливают банки. Но есть заемщики, которые готовы брать ипотеку даже по такой ставке. Видимо, на короткий срок, чтобы оперативно решить жилищную проблему. И они ее смогут решить с помощью заимствования.