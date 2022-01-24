К программе СберСпасибо присоединились в качестве партнёров компании СберПраво и СберАвтоподписка

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К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнёров присоединился онлайн-сервис по решению юридических вопросов СберПраво и сервис по аренде автомобилей СберАвтоподписка, входящие в экосистему Сбера.

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку и воспользоваться услугами сервисов. И при оплате услуг им также будут начислены бонусы.

При оплате любых юридических услуг СберПраво, клиенты получат 5% от стоимости оплаты бонусами от СберСпасибо. А при заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость – бонусы можно списать при совершении оплаты и покупка составит всего 1 рубль.

В сервисе СберАвтоподписка клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершённую покупку получат 1% от стоимости обратно.

Чтобы воспользоваться услугами, клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы СберСпасибо и проводить операции любой картой СберБанка.

Зарегистрироваться в программе СберСпасибо можно на сайте или в мобильном приложении.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

"Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнёров СберПраво и СберАвтоподписка. На сегодняшний день программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнёров. Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии".