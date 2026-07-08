Госдума приняла закон о раскрытии банками условий оказания услуг

Госдума сразу во II и III чтениях одобрила закон, обязывающий кредитные организации, имеющие право на перевод денежных средств, раскрывать информацию об условиях предоставления услуг. Об этом стало известно 7 июля.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки вносятся в законы «О национальной платежной системе» и «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС.

Закон устанавливает обязанность кредитных организаций раскрывать информацию об условиях оказания услуг, включая условия и их изменения при осуществлении переводов через сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, а также при предоставлении, использовании и приеме электронных средств платежа. Исключение составляют электронные средства платежа, применяемые для перевода электронных денежных средств (электронные кошельки).

Кроме того, документ закрепляет, что состав, порядок, способы и сроки раскрытия информации будут определяться стандартами деятельности кредитных организаций. Также предусмотрено размещение этих сведений в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Требования к порядку, форме, способу и срокам размещения информации также устанавливаются стандартами деятельности кредитных организаций.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.