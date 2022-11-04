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ЕС рассмотрит возможность передачи активов ЦБ РФ для восстановления Украины

4 ноября 2022 10:02
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ЕС рассмотрит возможность передачи активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Евросоюз рассматривает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии, а экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты использования активов ЦБ РФ. В материале Bloomberg уточняется, что речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине.

По словам источников, этот вопрос поднимался перед США, но пока неясно, предпримет ли администрация американского президента Джо Байдена шаги по изъятию российских резервов, хранящихся в долларах? пишет Газета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои интересы в вопросе заморозки за рубежом ее золотовалютных резервов, что является «актом международного воровства».

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