ЕК рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка

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Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельхозпродукции, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его словам, Брюссель рассмотрит возможность снятия санкций.

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT»,— сказал господин Стано «Известиям». Он отметил, что платежи по-прежнему возможны, но транзакции стали более дорогими и медленными.

Представитель ЕК обратил внимание, что «достаточное количество платежных каналов остается открытым»: большинство российских банков не отключены от SWIFT, включая Газпромбанк. Кроме того, санкционный режим предполагает исключения для сделок с продуктами и удобрениями с участием подсанкционных банков. Как напомнил господин Стано, ограничения Евросоюза «не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией» между РФ и третьими странами.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в середине ноября подтвердил информацию СМИ о том, что РФ обсуждает с ООН возможность переподключения к SWIFT Россельхозбанка. Санкции против него были введены в июне. По словам замминистра, это является ключевым вопросом для налаживания экспорта российской сельхозпродукции. По информации Financial Times, США готовы пойти на уступки по этому вопросу, пишет Коммерсантъ.