Два американских банка приостановили операции по госдолгу России

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Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs —приостановили операции по обслуживанию госдолга России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, к такому решению привели указания от Минфина США. При этом, по словам источников, в июне эти организации все еще проводили операции по займам РФ.

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Считается, что США пошли на такой шаг, чтобы изъять из российского бюджета средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Об этом представители Минфина США сообщили Bloomberg, пишет Лента.