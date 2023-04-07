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В начале торгов на Московской бирже курс евро перешагнул отметку в 90 рублей впервые с апреля прошлого года. Доллар превысил уровень 82 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:00, до начала основной сессии, на максимуме доллар доходил до 82,48 рубля, а евро — 90,33 рубля.

С начала недели обе валюты прибавили более пяти рублей. Такая динамика наблюдается на фоне существенного роста нефтяных котировок, что связано с решением участников сделки ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки дополнительно.

На ослабление российской валюты влияют сразу несколько факторов. В результате западных санкций против российской нефти и резкого снижения экспорта газа приток валюты на Мосбиржу существенно сократился, а разница в соотношения экспорта и импорта в денежном выражении играет ключевую роль в определении курса, пишет Лента.