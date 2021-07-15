Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов

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Более 100 тысяч зарплатных клиентов Сбера уже воспользовались новым онлайн-продуктом банка «Деньги до зарплаты». Общая сумма выдач превысила один миллиард рублей. Взять взаймы у банка таким образом можно от 1000 до 30 000 рублей сроком на один месяц. Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть нужно будет не более 10 170 рублей.

Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн только для клиентов, получающих зарплату на карту или счёт в СберБанке.

Сам продукт прост в оформлении — достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за две минуты и сразу же перечислит деньги на карту.

Помимо сервиса «Деньги до зарплаты», наши зарплатные клиенты могут воспользоваться и другими привилегиями: пониженной процентной ставкой на потребительский кредит и ипотеку, скидку на налоговый вычет, сформированный набор тарифов сотового оператора СберМобайл. Все эти сервисы расположены в профиле клиента в разделе «Мои привилегии».

По итогам первых месяцев с момента запуска новый продукт ʺДеньги до зарплатыʺ получил значительную популярность. Это очень низко рискованный продукт с минимальной нагрузкой на заемщиков. По сути, это одна из привилегий СберБанка для зарплатных клиентов. Мы планируем и дальше расширять перечень отличительных сервисов и услуг для наших зарплатных клиентов. Следить за обновлениями можно в профиле клиента в разделе ʺМои привилегииʺ, - Екатерина Гарцева, Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка