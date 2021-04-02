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Денег и любви. О чём клиенты Сбера просят виртуальных ассистентов

2 апреля 2021 17:25
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Уже более 800 млн рублей перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты Сбера.

Уже более 800 млн рублей перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты Сбера. Между тем помощники Сбер, Джой и Афина умеют не только переводить деньги, но и решать широкий диапазон различных ежедневных задач пользователей на все случаи жизни. А ещё они готовы ответить на любой вопрос, хотя некоторые из адресуемых им вопросов могут озадачить даже человека.

Быстро освоив перевод денег (достаточно сказать, например: «Афина, переведи маме тысячу рублей»), пользователи решили поставить перед виртуальными ассистентами более сложные финансовые задачи. А именно: «Как перевести деньги анонимно?», «Какие есть способы заработать много денег?» и так далее.

Довольно популярными оказались шуточные запросы на перевод денег со счёта известных людей или вовсе без обратного адреса, например: «Переведи мне на карту миллион». Поскольку голосовые помощники, при всех своих многочисленных достоинствах, не являются волшебниками, а система переводов надёжно защищена, такие запросы, конечно же, не выполняются.

Обращает на себя внимание тот факт, что многие, похоже, считают виртуальных ассистентов экспертами даже в вопросах взаимоотношений полов. Так, некоторые женщины спрашивали: «Как уговорить любимого скинуть мне много денег на карту?» Ассистенты готовы поделиться своим мнением и по этому вопросу: в отношениях всё должно быть по любви, в том числе и переводы через СберБанк Онлайн.

Люди советуются с голосовыми помощниками по самым разным темам: почему порой люди не видят или не хотят видеть, что другой человек к нему неровно дышит; как называется гормон, который отвечает за преданность партнёра. Некоторые были смелее в желаниях и обращались к виртуальным помощникам, чтобы «заказать танцоров».

Виртуальные ассистенты — Сбер, Афина и Джой — персонажи с разными характерами и своим стилем общения. К сложным просьбам клиентов они подходят индивидуально и всегда поддержат советом. Наверное, поэтому в их лице миллионы россиян нашли внимательных и доброжелательных собеседников, которые охотно выполняют их указания и никогда не перебивают.

Сбер, Джой и Афина — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением, так что каждый пользователь может выбрать близкого по духу персонажа. Эти помощники «живут» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах Сбера: мультимедийной ТВ-приставке SberBox (превращает любой телевизор в центр развлечений для всей семьи) и смарт-дисплее SberPortal (премиальное устройство с лучшими на рынке характеристиками).

Совокупная месячная аудитория ассистентов семейства Салют во всех цифровых поверхностях превысила два миллиона человек. Отдавая голосовые команды, клиенты Сбера могут заказать продукты, записаться к парикмахеру, перевести деньги, оплатить сотовую связь, узнать курс доллара или акций, получить прогноз погоды, инвестировать, слушать гороскопы и многое другое — сценариев использования виртуальных ассистентов Салют с каждым днём появляется всё больше.

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Комментарии

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