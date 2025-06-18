частые мелкие переводы на карты россиян приостановят с июня

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Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня, рассказала «Газете.Ru» cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — пояснила сенатор.

По ее словам, срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Однако он может достигать и 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

Епифанова сказала, что граждан, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день. В свою очередь, Росфинмониторинг обязан поставить граждан в известность об основаниях приостановления операций в течение трех рабочих дней при наличии соответствующего обращения.

Чтобы снизить риски, Епифанова посоветовала соблюдать финансовую гигиену: не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы (договоры, расписки, декларации), а также уведомлять банк о нетипичных действиях — например, перед поездкой за границу. Если операция все же заблокирована, сенатор призвала быстро предоставить пояснения, а при необходимости — обжаловать решение через ЦБ или в суд. Это поможет сохранить доступ к средствам и избежать ненужных проблем, заключила Епифанова.