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Банки заморозили 30 тысяч счетов из-за закона о возврате украденных средств

27 сентября 2024 09:26
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Банки заморозили 30 тысяч счетов из-за закона о возврате украденных средств

Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона о возврате клиентам украденных средств, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров. Об этом сообщает РБК.

По данным ЦБ, системно значимые банки России ежедневно замораживают более 20 тысяч переводов в связи с поступлением информации о подозрительной активности.

С 25 июля 2024 года российские банки начали по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги. В ряде случаев банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Это произойдет, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента. Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент уведомил о потере банковской карты, пишет Газета.

Ранее ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банка.

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