Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

22 октября 2025 10:01
193
Ряд крупных российских банков повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов, что противоречит общей тенденции снижения доходности депозитов, выяснили «Известия».

Согласно мнению экспертов, основной причиной повышения ставок стали внутренние потребности банков. Более высокая доходность вкладов помогает финансовым организациям эффективно решать операционные задачи, такие как привлечение капитала для финансирования крупных инвестиционных программ и расширения кредитования.

«Повышенные ставки — это в первую очередь инструмент конкурентной борьбы. Банки могут активно привлекать средства для финансирования конкретных проектов или выполнения планов по кредитному портфелю», — отметил первый зампред правления «РосДорБанка» Алексей Виноградов.

Эксперты также указывают на сезонный характер повышения ставок. Осенний рост деловой активности традиционно обостряет конкуренцию между банками за ликвидность, одновременно регулятор усиливает контроль за соблюдением нормативов ликвидности, что важно для устойчивости финансовой системы.

Специалисты советуют в первую очередь рассматривать краткосрочные вклады — до нескольких месяцев. Это позволит зафиксировать повышенную доходность перед возможным следующим снижением ставок.

При размещении средств рекомендуется диверсифицировать вложения, в том числе за счет долгосрочных инвестиционных программ, которые предлагают крупные финансовые институты.

В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
268
