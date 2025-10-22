Банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

193

Ряд крупных российских банков повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов, что противоречит общей тенденции снижения доходности депозитов, выяснили «Известия».

Согласно мнению экспертов, основной причиной повышения ставок стали внутренние потребности банков. Более высокая доходность вкладов помогает финансовым организациям эффективно решать операционные задачи, такие как привлечение капитала для финансирования крупных инвестиционных программ и расширения кредитования.

«Повышенные ставки — это в первую очередь инструмент конкурентной борьбы. Банки могут активно привлекать средства для финансирования конкретных проектов или выполнения планов по кредитному портфелю», — отметил первый зампред правления «РосДорБанка» Алексей Виноградов.

Эксперты также указывают на сезонный характер повышения ставок. Осенний рост деловой активности традиционно обостряет конкуренцию между банками за ликвидность, одновременно регулятор усиливает контроль за соблюдением нормативов ликвидности, что важно для устойчивости финансовой системы.

Специалисты советуют в первую очередь рассматривать краткосрочные вклады — до нескольких месяцев. Это позволит зафиксировать повышенную доходность перед возможным следующим снижением ставок.

При размещении средств рекомендуется диверсифицировать вложения, в том числе за счет долгосрочных инвестиционных программ, которые предлагают крупные финансовые институты.