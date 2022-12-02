Банки Киргизии перестали принимать карты "Мир"

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Некоторые киргизские банки прекратили обслуживание российских платежных карт "Мир" из-за опасения попасть под санкции США, заявил замглавы Национального банка Киргизии (НБК) Кайып Куленбеков, сообщает Смотрим.

"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", – отметил Куленбеков.

Полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой "Мир", пояснил банкир.

При этом НКБ не оказывал давления на банки, которые приняли решения не работать с картами "Мир".