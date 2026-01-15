Банк России планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

С 2027 года российские банки будут обязаны отчитываться по новой форме, предоставляя отчеты о мошеннических операциях по выдаче наличных с использованием банкоматов, об этом 14 января говорится в проекте указания на сайте Банка России.

Таким образом, что будет принята новая форма отчетного документа «Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов».

«В целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам — физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента», — указано в документе.

В ЦБ России уточнили, что под операциями по выдаче наличных без добровольного согласия клиента (физлица) или с его согласия, однако полученного под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Указ должен вступить в силу с 1 января 2027 года, пишут "Известия".