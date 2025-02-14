Аналитики ВТБ прогнозируют уровень инфляции в этом году 8,5%

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По прогнозам аналитиков ВТБ, уровень инфляции в России по итогам 2025 года составит 8,5%. Об этом в интервью "России 24" рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По словам зампреда правления ВТБ, Центробанк "точно будет повышать" прогнозируемый уровень инфляции, но до каких значений – остается интригой, пишет Смотрим.

"Например, наш прогноз, наших аналитиков, – 8,5%, по году 2025-му, процентов инфляции. Самые достоверные прогнозеры сейчас инфляции, это предприятия, которые закладывают рост цен в свои бизнес-планы. Это почти 11% на 2025 год", – заявил Пьянов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что инфляция превысила прогнозные значения в 2024 году и составила 9,52%.