Аналитики: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда

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Большинство аналитиков предсказывают повышение ключевой ставки Банка России до 23% на заседании 20 декабря. Эксперты уверены, что такое решение будет обусловлено необходимостью реагировать на ускорение инфляции и волатильность на валютном рынке.

«Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых», — считают большинство участников консенсус-прогноза РБК. Журналисты ссылаются на аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний. Подъем ставки до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.

Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысит ставку до 25%. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной — 21%.