«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве

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В Москве открылась XXVI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024», на которой Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса.

В одном из значимых событий сельскохозяйственной сферы принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Руководитель области представил выставочный стенд Самарской области Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В этом году на площадке региона свои достижения демонстрируют 18 самарских производителей АПК. Спектр их продукции затрагивает все направления отрасли – от растениеводства до производства сельхозтехники.

Председатель Правительства РФ отметил работу самарских селекционеров, которая особенно актуальная в условиях активного импортозамещения.

Как рассказал глава региона, семенами яровой твердой пшеницы, созданными самарскими селекционерами, засевается 75% площадей под этой культурой в России. За последние 10 лет продовольственного эмбарго стоимость валовой продукции сельского хозяйства Самарской области выросла более чем в 2 раза. Значительный рост был достигнут в производстве продукции растениеводства: на 45,5% – масличных культур, а зерновых и зернобобовых – на 68,9%.

В числе экспонентов выставки в сфере растениеводства представлены семена перспективных сортов сельскохозяйственных культур, выращенные в Самарском федеральном исследовательском центре Российской академии наук, клубни картофеля собственной селекции от НП «Союз картофелеводов Самарской области», а также минеральные и азотные удобрения, производимые ПАО «КуйбышевАзот».

Особое внимание глава региона уделил производству современной техники, которая является основой успешного сельхозпроизводства. Одним из образцов выставочного стенда стал агродрон «Гектор» S-80, выпускаемый ООО «Транспорт будущего». Изделие оборудовано 40-литровым баком и эффективной системой распыления, что позволяет за час работы обрабатывать до 18-ти гектаров посевных площадей.

Также на выставке свои новейшие достижения продемонстрировали крупные производители сельхозтехники ООО «ПЕГАС-Агро» и ООО «Волгаагромаш». В арсенале продукции, выпускаемой «ПЕГАС-Агро», – самоходный опрыскиватель «Туман», который позволяет решать широкий спектр задач по внесению удобрений и химической защите растений. Компания «Волгаагромаш» производит оборотный модульный плуг «Сириус» повышенной прочности, позволяющий увеличивать качество обработки почвы.

На выставке губернатор отметил, что Самарская область – индустриальный и промышленный регион. При этом сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. Продовольственная безопасность, обеспечение и качество жизни населения напрямую зависят от эффективной работы и успешного развития аграрного сектора.

Отдельно глава региона подчеркнул, что такие мероприятия позволяют не только увидеть результаты, но и обменяться опытом. «Нам есть над чем работать. Наша задача – привлекать инвестиции, чтобы создавались новые производства», – заключил Вячеслав Федорищев.

Российская агропромышленная выставка продлится в Москве до 12 октября.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области