Я нашел ошибку
Главные новости:
В командных соревнованиях девушек 11-12 лет в произвольной программе сборная Самарской области заняла 3-е место.
В Саранске завершилось первенство ПФО по спортивной гимнастике среди команд юношей и девушек
В результате наводнения погибли более 20 человек.
Первый за несколько десятилетий шторм обрушился на север пустыни Сахара
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.
«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве
Ожидается, что поправки в АК РФ будут приняты в течение двух-трех месяцев.
Депутаты раскрыли суммы штрафов для квадроберов
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самарец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже чужого имущества
На борту  находились четыре человека.
На Волге около монумента «Ладья» перевернулось парусное судно
Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».
В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве

10 октября 2024 19:41
121
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.

В Москве открылась XXVI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024», на которой Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса. 

В одном из значимых событий сельскохозяйственной сферы принял участие губернатор Вячеслав Федорищев. 

Руководитель области представил выставочный стенд Самарской области Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В этом году на площадке региона свои достижения демонстрируют 18 самарских производителей АПК. Спектр их продукции затрагивает все направления отрасли – от растениеводства до производства сельхозтехники.

Председатель Правительства РФ отметил работу самарских селекционеров, которая особенно актуальная в условиях активного импортозамещения.

Как рассказал глава региона, семенами яровой твердой пшеницы, созданными самарскими селекционерами, засевается 75% площадей под этой культурой в России. За последние 10 лет продовольственного эмбарго стоимость валовой продукции сельского хозяйства Самарской области выросла более чем в 2 раза. Значительный рост был достигнут в производстве продукции растениеводства: на 45,5% – масличных культур, а зерновых и зернобобовых – на 68,9%.

В числе экспонентов выставки в сфере растениеводства представлены семена перспективных сортов сельскохозяйственных культур, выращенные в Самарском федеральном исследовательском центре Российской академии наук, клубни картофеля собственной селекции от НП «Союз картофелеводов Самарской области», а также минеральные и азотные удобрения, производимые ПАО «КуйбышевАзот».

Особое внимание глава региона уделил производству современной техники, которая является основой успешного сельхозпроизводства. Одним из образцов выставочного стенда стал агродрон «Гектор» S-80, выпускаемый ООО «Транспорт будущего». Изделие оборудовано 40-литровым баком и эффективной системой распыления, что позволяет за час работы обрабатывать до 18-ти гектаров посевных площадей.

Также на выставке свои новейшие достижения продемонстрировали крупные производители сельхозтехники ООО «ПЕГАС-Агро» и ООО «Волгаагромаш». В арсенале продукции, выпускаемой «ПЕГАС-Агро», – самоходный опрыскиватель «Туман», который позволяет решать широкий спектр задач по внесению удобрений и химической защите растений. Компания «Волгаагромаш» производит оборотный модульный плуг «Сириус» повышенной прочности, позволяющий увеличивать качество обработки почвы.

На выставке губернатор отметил, что Самарская область – индустриальный и промышленный регион. При этом сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. Продовольственная безопасность, обеспечение и качество жизни населения напрямую зависят от эффективной работы и успешного развития аграрного сектора.

Отдельно глава региона подчеркнул, что такие мероприятия позволяют не только увидеть результаты, но и обменяться опытом. «Нам есть над чем работать. Наша задача – привлекать инвестиции, чтобы создавались новые производства», – заключил Вячеслав Федорищев.

Российская агропромышленная выставка продлится в Москве до 12 октября. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Москва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
10 октября 2024, 17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать". Сельское хозяйство
204
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
25 сентября 2024, 20:23
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической... Политика
2795
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности.
07 августа 2024, 21:05
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности. Политика
2965
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.
10 октября 2024  19:41
«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве
120
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
205
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
508
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
386
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1837
Весь список