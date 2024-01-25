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Жители Самары активнее всего оформляли ипотеку в декабре

25 января 2024 13:43
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Жители Самары активнее всего оформляли ипотеку в декабре

По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), в 2023 году количество договоров по ипотечному страхованию выросло на 40,2%. Наибольший рост интереса к покупке недвижимости в ипотеку наблюдается в Тюмени, Красноярске и Челябинске.

По данным Группы Ренессанс страхование число договоров страхования  жилья, которое куплено в ипотеку, в России за 2023 год выросла на 40,2% по сравнению с 2022 годом. Пик заключения договоров пришелся на декабрь (+28,5% к среднемесячному количеству), август (+19,7%) и сентябрь (+18,1%). Реже всего оформить полис заемщики стремились в январе (-50%) и апреле (-19%). 

«71,7% договоров ипотечного страхования в 2023 году включали в числе прочих рисков защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% недвижимости, а 1,5% — титульного страхования от потери прав собственности на недвижимость. Такая разница объясняется тем, что в договор  ипотечного страхования строящейся квартиры или дома защита недвижимости включается только после завершения строительства, а жизнь и здоровье заемщика застрахованы сразу,» — комментирует управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра.

Наибольший рост спроса на квартиры в ипотеку наблюдается в Тюмени — там количество страховых “ипотечных” договоров за 2023 год выросло в 2,4 раза (или на 140%). В топ городов по быстрому росту покупок жилья в ипотеку вошли Красноярск (рост в 2,1 раз или на 111%), Челябинск (в 1,7 или на 74%), Москва (1,6 или на 60%),  Волгоград (1,5 или на 50%) , Омск (в 1,4 раза или на 41%), Ярославль (в 1,4 раза или на 40%) и Екатеринбург (в 1,4 раза или на 40%). 

Самые высокие сборы по страховым договорам пришлись на Москву (доля по городу в 2023 году равна 49%), Санкт-Петербург (26%) и Казань (12%). Исходя из средней стоимости «ипотечного» страхования в различных городах, сумма кредитов на треть превышала среднюю по России в Санкт-Петербурге (31%) и Тюмени (30%). При этом в Москве стоимость «ипотечного» страхования была только на 7% выше средней по стране. Минимальная средняя стоимость «ипотечного» страхования в прошлом году была в Петрозаводске (41% от средней по стране), Саранске (44%), Ижевске (62%), Казани (64%) и Тольятти (66%).

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