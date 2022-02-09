«Жигулевская долина» может стать опорной точкой ESG-трансформации региона

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Об этом стало известно 7 февраля в ходе традиционной онлайн-встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с IT-сообществом региона.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, а также руководители профильных департаментов, представители ключевых ИТ-компаний региона и авторитетные эксперты вузовского сообщества.

В ходе встречи обсуждались актуальные темы, волнующие ИТ-сообщество, среди которых - ИТ-брендинг Самары, поиск и закрепление в Самаре лучших программистов, создание уникального ИТ-комьюнити, проработка совместных сетевых программ ведущих университетов региона с ИТ-компаниями и проведение ИТ-карусели, представляющей собой еженедельные факультативы и мастер-классы для студентов, обучающихся не по ИТ-направлениям, а также повышение квалификации преподавателей в ИТ-компаниях.

Одним из важных вопросов повестки встречи стало обсуждение остро востребованного сегодня направления ESG. В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде (англ., E — environment), высокой социальной ответственности (англ., S — social) и высоком качестве корпоративного управления (англ., G — governance).

Руководитель оператора инновационной деятельности региона ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская длина» Александр Сергиенко представил участникам встречи новый трек работы со стартапами в экосистеме инноваций региона – ESG и предложил создать на базе технопарка сообщество, работающее на продвижение практик ESG.

– ESG-тренд быстро набирает силу в наиболее развитых сегментах экономики, и масштабно стимулируется правительствами разных стран. Это новая философия хозяйствования, нацеленная на управление экономическими субъектами, технологиями, социальным фактором, уровнем регулирования национальных экономик, в результате реализации которой должен трансформироваться весь социально-экономический уклад жизни общества.

ESG-принципы становятся не только часть экономической системы, но и являются причиной изменения технологического уклада текущей экономики, фактически ESG-трансформацией.

- Технопарк «Жигулевская долина» – это, в первую очередь, технопарк высоких технологий, поэтому актуализация направлений развития новых проектов в нашем периметре – это и есть работа с вызовами современных реалий, среди которых снижение углеродного следа. Сегодня технопарк «Жигулёвская долина» имеет все предпосылки, чтобы стать уникальной площадкой, объединяющей участников ESG. Мы тесно взаимодействуем с Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», дающей нам лучшие практики по выходу к сектору реальной экономики замкнутого цикла, а также с экспертными компаниями, обладающими опытом в аудите предприятий, интеграции норм и стандартов экологической повестки. Это позволит формировать в регионе Центр ESG-компетенций по оценке KPI и разработке проектов по ESG-трансформации. Все это может стать мощным стимулом к привлечению лучших практик по ESG-трансформации, точкой притяжения новых, низкоуглеродных технологий, – отметил руководитель ГАУ.

По итогам встречи Губернатором была отмечена инициатива технопарка «Жигулевская долина» по созданию регионального клуба ESG для ведения общего диалога реального сектора бизнеса и власти в вопросах формирования максимально комфортных условий для работы по ESG-трансформации.