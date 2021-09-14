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Завод приборных подшипников первым получил инвестиционный налоговый вычет

14 сентября 2021 18:43
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Предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Благодаря инициативе Дмитрия Азарова промышленные предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Первым такую налоговую льготу получил Завод приборных подшипников - крупнейший в России производитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипников метрической и дюймовой систем измерения. 

«Возможность получить инвестиционный налоговый вычет появилась у нас в 2020 году, через два года после того, как мы включились в нацпроект. Этой льготой мы воспользовались сразу. Безусловно, для нас это возможность новых вложений и инвестиций. Все, что сэкономили, мы вновь вложили в основные средства. Такая поддержка властей региона позволяет предприятиям динамично развиваться», - рассказала главный бухгалтер ООО «Завод приборных подшипников» Эллона Дудик. 

Одним из первых завод стал и участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда обучили персонал завода инструментам бережливого производства. Полученные знания рабочая группа успешно применила на практике, благодаря чему ЗПП серьезно оптимизировал издержки. Только на одном участке принципы бережливого производства позволили увеличить загрузку станков в 2 раза - с 40% до 80%. С увеличением выработки у сотрудников предприятия подросли и зарплаты. «Некоторые сотрудники поначалу восприняли нововведения с долей скепсиса, но после того, как увидели реальное повышение эффективности своей работы, получили более высокую зарплату и доплату за питание - отношение сразу изменилось. Более того, на других участках тоже появились желающие работать по стандартам бережливости», - отметил заместитель главного инженера ЗПП Сергей Майоров.

На сегодняшний день предприятие выпускает более 1 тыс. наименований продукции. Всего в год производится около 2,5 млн. единиц готовых изделий. Продукция предприятия используется в военно-промышленном комплексе, космической отрасли, медицинском оборудовании, электронной технике и автоматических системах. Значительная часть выпускаемой продукции отправляется на экспорт в страны ближнего зарубежья.

В настоящее время в Самарской области 162 предприятия разных отраслей подали заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда». Благодаря нацпроекту к 2024 году предприятия региона должны обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5%. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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