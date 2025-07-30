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Завод «Балтика-Самара» запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку за 1,4 млрд рублей

30 июля 2025 16:39
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Инвестиции компании в первую очередь направляются на обновление основных производственных площадок, а также на реализацию стратегии развития российских и локальных брендов выпускаемой продукции. 

Завод «Балтика-Самара» запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку - обновление позволило удвоить баночные мощности. Как отмечают в компании, модернизация самарского филиала -  одно из самых объемных вложений «Балтики» в развитие своих региональных производств в 2025 году. Общий объем инвестиций превысил 1,4 млрд рублей. Мощность новой линии – 60 тыс. единиц в час. 

«Компания «Балтика» является стратегическим партнером Самарской области, входит в число системообразующих предприятий, как с точки зрения уплаты налогов, так и с точки зрения объема инвестиций в регион. В октябре прошлого года на встрече губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и руководства компании были достигнуты договоренности о наращивании инвестиций. И сегодня мы ознакомились с работой новой линии, обсудили планы развития и те вопросы, в которых регион может помочь», - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко во время рабочего визита на предприятие.

Инвестиции компании в первую очередь направляются на обновление основных производственных площадок, а также на реализацию стратегии развития российских и локальных брендов выпускаемой продукции. 

«Обновление производственных мощностей – необходимое условие для развития завода, основные фонды которого формировались при строительстве в 2002-2003 и расширении в 2006-2007 годы. Инвестиции в модернизацию и дополнительное оборудование розлива позволят сохранить объемы производства завода», - отметил директор завода «Балтика-Самара» Олег Рукин. 
Сегодня на самарском заводе производит более 100 наименований продукции, которые поставляют в регионы Поволжья и Урала, а также экспортируют в страны Средней Азии. Общий объем акцизных отчислений филиала в бюджет области с 2003 года превысил 100 млрд рублей, из них 10,8 млрд - в 2024 году. 
Благоприятный инвестиционный климат в регионе создается в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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